Как он не забил? Удивительный промах российского форварда по пустым воротам

Нападающий сборной России Максим Грошев упустил хороший момент во втором периоде матча молодежного чемпионата мира против Австрии. 19-летний хоккеист не попал по пустым воротам.

МОМЕНТИЩЕ! Начали второй период с шикарной комбинации, но гола пока нет#AUSRUS pic.twitter.com/HvmlJHcdis — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) December 30, 2020

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