Как он не забил? Удивительный промах российского форварда по пустым воротам
07:10
Нападающий сборной России Максим Грошев упустил хороший момент во втором периоде матча молодежного чемпионата мира против Австрии. 19-летний хоккеист не попал по пустым воротам.
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