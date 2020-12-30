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Подколзин забросил первую шайбу на МЧМ-2021

05:53
Василий Подколзин забросил первую шайбу на МЧМ-2021.
Василий Подколзин забросил первую шайбу на МЧМ-2021.
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Сборная России удвоила преимущество в матче групповой стадии молодежного чемпионата мира против Австрии. На 7-й минуте встречи голом отметился Василий Подколзин. Это его первый гол на турнире.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021. Все расклады перед плей-офф на данный момент — в материале на этой странице.

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