Подколзин забросил первую шайбу на МЧМ-2021

Сборная России удвоила преимущество в матче групповой стадии молодежного чемпионата мира против Австрии. На 7-й минуте встречи голом отметился Василий Подколзин. Это его первый гол на турнире.

Vasily Podkolzin (#Canucks) makes it 2-0 with his first goal of the tournament! #WorldJuniors pic.twitter.com/k2zI3KivZJ — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020

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