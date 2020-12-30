Сборная России забросила пятую шайбу в матче молодежного чемпионата мира против Австрии. 19-летний Василий Подколзин в начале третьего периода после броска Артемия Князева сделал счет 5:1. Это его третий гол в этой встрече.

Things you love to see: Artemi Knyazev powerplay goal. #WorldJuniors pic.twitter.com/G24ydfIlzo — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020

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