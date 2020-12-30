Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Австрия — Россия: Подколзин оформил хет-трик

07:22
Теги:

Сборная России забросила пятую шайбу в матче молодежного чемпионата мира против Австрии. 19-летний Василий Подколзин в начале третьего периода после броска Артемия Князева сделал счет 5:1. Это его третий гол в этой встрече.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021. Все расклады перед плей-офф на данный момент — в материале на этой странице.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Опрос

проголосовало: 38857
Все опросы
Как сборная России выступит на МЧМ-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир