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Австрия — Россия: Подколзин оформил дубль

06:17
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Сборная России увеличила преимущество в матче групповой стадии молодежного чемпионата мира против Австрии. На 14-й минуте встречи Василий Подколзин оформил дубль. Это его второй гол на турнире.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021. Все расклады перед плей-офф на данный момент — в материале на этой странице.

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