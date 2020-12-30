Сборная России увеличила преимущество в матче групповой стадии молодежного чемпионата мира против Австрии. На 14-й минуте встречи Василий Подколзин оформил дубль. Это его второй гол на турнире.

Vasily Podkolzin scores his second of the period! Great control in front of the net. #WorldJuniors pic.twitter.com/ymMuVM8pRD — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020

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