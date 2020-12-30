Австрия — Россия: Подколзин оформил дубль
06:17
Сборная России увеличила преимущество в матче групповой стадии молодежного чемпионата мира против Австрии. На 14-й минуте встречи Василий Подколзин оформил дубль. Это его второй гол на турнире.
Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021. Все расклады перед плей-офф на данный момент — в материале на этой странице.
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