Что случилось с одним из лидеров молодежки? Врезался в борт и ушел в раздевалку

Нападающий сборной России Егор Чинахов получил травму в матче молодежного чемпионата мира против Австрии. В начале игры 19-летний нападающий вышел один на один с вратарем, но его с фолом остановил защитник австрийцев. После этого российский хоккеист покинул площадку.

Ap?s essa penalidade de Jacob Pfeffer em Egor Chinakhov, a R?ssia teve um shootout a favor, convertido por Amirov pic.twitter.com/uOoBQwzzAU — Liga Kontinental (@LigaKontinental) December 30, 2020

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