Что случилось с одним из лидеров молодежки? Врезался в борт и ушел в раздевалку
Нападающий сборной России Егор Чинахов получил травму в матче молодежного чемпионата мира против Австрии. В начале игры 19-летний нападающий вышел один на один с вратарем, но его с фолом остановил защитник австрийцев. После этого российский хоккеист покинул площадку.
Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021. Все расклады перед плей-офф на данный момент — в материале на этой странице.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю