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Что случилось с одним из лидеров молодежки? Врезался в борт и ушел в раздевалку

06:10
Егор Чинахов.
Егор Чинахов.
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Нападающий сборной России Егор Чинахов получил травму в матче молодежного чемпионата мира против Австрии. В начале игры 19-летний нападающий вышел один на один с вратарем, но его с фолом остановил защитник австрийцев. После этого российский хоккеист покинул площадку.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021. Все расклады перед плей-офф на данный момент — в материале на этой странице.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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