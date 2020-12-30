Сборная России открыла счет в матче групповой стадии молодежного чемпионата мира против Австрии. На 5-й минуте встречи Родион Амиров реализовал буллит.

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