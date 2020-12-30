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Австрия — Россия: видео всех голов

08:00
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Сборная России разгромила Австрию в матче групповой стадии молодежного чемпионата мира (7:1).

На 5-й минуте встречи Родион Амиров реализовал буллит.

На 7-й минуте встречи голом отметился Василий Подколзин.

На 14-й минуте встречи Подколзин оформил дубль.

На 17-й минуте встречи Марат Хуснутдинов сделал счет 4:0.

На 8-й минуте второго периода голом отметился 18-летний Сенна Питерс.

В начале третьего периода Подколзин после броска Артемия Князева сделал счет 5:1.

В конце третьего периода Егор Афанасьев отметился голом. Счет стал 6:1 в пользу россиян.

В конце третьего периода Арсений Грицюк отметился голом. Счет стал 7:1 в пользу россиян.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021. Все расклады перед плей-офф на данный момент — в материале на этой странице.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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