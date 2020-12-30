Австрия — Россия: видео всех голов
Сборная России разгромила Австрию в матче групповой стадии молодежного чемпионата мира (7:1).
На 5-й минуте встречи Родион Амиров реализовал буллит.
На 7-й минуте встречи голом отметился Василий Подколзин.
На 14-й минуте встречи Подколзин оформил дубль.
На 17-й минуте встречи Марат Хуснутдинов сделал счет 4:0.
На 8-й минуте второго периода голом отметился 18-летний Сенна Питерс.
В начале третьего периода Подколзин после броска Артемия Князева сделал счет 5:1.
В конце третьего периода Егор Афанасьев отметился голом. Счет стал 6:1 в пользу россиян.
В конце третьего периода Арсений Грицюк отметился голом. Счет стал 7:1 в пользу россиян.
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