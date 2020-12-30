Сборная России разгромила Австрию в матче групповой стадии молодежного чемпионата мира (7:1).

На 5-й минуте встречи Родион Амиров реализовал буллит.

На 7-й минуте встречи голом отметился Василий Подколзин.

Vasily Podkolzin (#Canucks) makes it 2-0 with his first goal of the tournament! #WorldJuniors pic.twitter.com/k2zI3KivZJ — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020

На 14-й минуте встречи Подколзин оформил дубль.

Vasily Podkolzin scores his second of the period! Great control in front of the net. #WorldJuniors pic.twitter.com/ymMuVM8pRD — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020

На 17-й минуте встречи Марат Хуснутдинов сделал счет 4:0.

Roman Bychkov fires it up to Vasily Podkolzin, his shot seeps through and MARAT KHUSNUTDINOV puts it home. His first of the tournament. #WorldJuniors pic.twitter.com/dkJr1O4OLk — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020

На 8-й минуте второго периода голом отметился 18-летний Сенна Питерс.

Nice pass from Marco Kasper to find Senna Peeters for Austria's first goal of the game. #WorldJuniors pic.twitter.com/sl00YF5SiX — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020

В начале третьего периода Подколзин после броска Артемия Князева сделал счет 5:1.

Things you love to see: Artemi Knyazev powerplay goal. #WorldJuniors pic.twitter.com/G24ydfIlzo — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020

В конце третьего периода Егор Афанасьев отметился голом. Счет стал 6:1 в пользу россиян.

Mikhail Abramov (#LeafsForever) generates a flurry of chances, he hits the post and Yegor Afanasyev (#Preds) nets his first of the tournament. #WorldJuniors pic.twitter.com/m42gdh8Tki — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020

В конце третьего периода Арсений Грицюк отметился голом. Счет стал 7:1 в пользу россиян.

? SNIPES ONLY ?

Arseni Gritsyuk (#NJDevils) absolutely rips in his first of the tournament. #WorldJuniors pic.twitter.com/Qksy8Xwdho — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020

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