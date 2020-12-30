Россия гарантированно займет первое место в группе при победе над Швецией в основное время. Расклады перед плей-офф МЧМ

После победы США над Чехией и России над Австрией на молодежном чемпионате мира в группе В таблица выглядит так: Швеция — 6 очков (2 игры), Россия, США — 6 (3), Чехия — 3 (3), Австрия — 0 (3).

Оставшиеся игры: Россия — Швеция, Чехия — Австрия, Швеция — США.

Для более удобного объяснения других раскладов в группе сделаем предположение, что Австрия уступит в основное время Чехии — любой другой результат будет невероятной сенсацией. Какое же место займет наша сборная? Рассмотрим все варианты:

1) Первое, если:

— победит Швецию в основное время;

— победит Швеция в ОТ/по буллитам, а матч Швеция — США не закончится в основное время.

2) Второе, если:

— победит Швеция в ОТ/по буллитам, а матч Швеция — США закончится в основное время;

— проиграет Швеции в ОТ/по буллитам, а Швеция победит США (если нет указания, значит, подходят как трехочковые, так и двухочковые победы).

3) Третье, если:

— проиграет Швеции в ОТ/по буллитам, а США победит Швецию;

— проиграет Швеции в основное время, как и США.

4) Четвертое, если

— проиграет Швеции в основное время, а США наберет хотя бы очко в матче с Швецией.

(Павел Климовицкий)