Грицюк забросил 7-ю шайбу сборной России в матче с Австрией
07:50
Сборная России забросила седьмую шайбу в матче молодежного чемпионата мира против Австрии. В конце третьего периода Арсений Грицюк отметился голом. Счет стал 7:1 в пользу россиян.
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