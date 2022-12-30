Канада во втором матче подряд забросила 11 шайб в матче МЧМ

Сборная Канады разгромила Австрию на молодежном чемпионате мира — 11:0. Канадские хоккеисты во втором матче подряд забросила 11 шайб. Ранее они разгромили немцев — 11:2.

17-летний нападающий Коннор Бедард забросил две шайбы и сделал три голевые передачи. 19-летний Логан Станковен сделал четыре голевые передачи и забросил одну шайбу.

Канадцы одержали вторую победу на МЧМ-2023 и занимают 3-е место в группе А. Австрийцы с тремя поражениями идут последними.