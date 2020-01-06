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«Авангард» пошутил над неразберихой с трансляциями финалов МЧМ

17:14
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Омский «Авангард» в своем Instagram пошутил по поводу неразберихи с трансляцией финала МЧМ-2020. Омичи перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» опубликовали афишу игры с этой же командой, но датированную 30 декабря.

— Специально для вас трансляция этого матча будет идти по Матч ТВ! — говорится в сообщении «Авангарда». — Там будут Петров, Фисенко, Михеев и, возможно, доллар по 30. Поздравления с победой в этом матче принимаем в комментариях! Всех остальных ждём на Первом канале.

Напомним, что накануне возникла неразбериха с трансляцией финала МЧМ, которая изначально планировалась на «Матч ТВ». Показ перенесли на Первый канал, а «Матч ТВ» вместо этого продемонстрировал повтор финала 2011 года, в котором Россия обыграла Канаду. В финале МЧМ-2020 россияне канадцам проиграли. Некоторых болельщиков эта путаница смутила и заставила поверить, что Россия снова победила Канаду.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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