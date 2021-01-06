Аскаров сравнил уровень молодежного чемпионата мира и Кубка Карьяла

Вратарь молодежной сборной России Ярослав Аскаров ответил на вопрос об уровне молодежного чемпионата мира и Кубка Карьяла.

«Головокружения после Кубка Карьяла не было. Никого не надо было настраивать на МЧМ. Все понимают, что сюда приезжают лучшие игроки со всех стран. Я давления и напряженности на чувствовал. Выходил спокойно, волнения не было. На молодежном чемпионате мира отличается исполнение — оно гораздо выше, чем на Кубке Карьяла. Тогда мы допускали ошибки, и нас прощали. Здесь же нас не всегда прощали», — сказал Аскаров.

(Михаил Скрыль)