Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

«Аскаров сам создает беспорядок» Канадский комментатор раскритиковал российского вратаря за игру на МЧМ

06:17
Ярослав Аскаров. Фото IIHF
Ярослав Аскаров. Фото IIHF
Теги:

Комментатор TSN Рэй Ферраро раскритиковал вратарь сборной России Ярослава Аскарова за игру на молодежном чемпионате мира. «Аскаров сам создает беспорядок», — заявил эксперт.

Аскаров сыграл в 3 матчах групповой стадии, отражая 91.21 процента бросков. В матче 1/4 финала против Германии он пропустил одну шайбу, отразив 94.74 процента бросков.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир