«Аскаров сам создает беспорядок» Канадский комментатор раскритиковал российского вратаря за игру на МЧМ

Комментатор TSN Рэй Ферраро раскритиковал вратарь сборной России Ярослава Аскарова за игру на молодежном чемпионате мира. «Аскаров сам создает беспорядок», — заявил эксперт.

Аскаров сыграл в 3 матчах групповой стадии, отражая 91.21 процента бросков. В матче 1/4 финала против Германии он пропустил одну шайбу, отразив 94.74 процента бросков.