Аскаров одиноко наблюдал за празднованиями сборной Финляндии

Голкипер молодежной сборной России Ярослав Аскаров после матча за третье место МЧМ-2021 с командой Финляндии (4:1) в одиночестве смотрел, как празднуют соперники. В руках он держал клюшку. Видео опубликовано в Twitter TSN.

Yaroslav Askarov stood on the blue line by himself and watched Finland celebrate. #WorldJuniors pic.twitter.com/UsLBOVVW8q — TSN (@TSN_Sports) January 6, 2021

Российская команда осталась без медалей, заняв четвертое место. Россияне не попали в число призеров впервые с 2018 года.