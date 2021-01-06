Аскаров одиноко наблюдал за празднованиями сборной Финляндии
05:00
Голкипер молодежной сборной России Ярослав Аскаров после матча за третье место МЧМ-2021 с командой Финляндии (4:1) в одиночестве смотрел, как празднуют соперники. В руках он держал клюшку. Видео опубликовано в Twitter TSN.
Yaroslav Askarov stood on the blue line by himself and watched Finland celebrate. #WorldJuniors pic.twitter.com/UsLBOVVW8q— TSN (@TSN_Sports) January 6, 2021
Российская команда осталась без медалей, заняв четвертое место. Россияне не попали в число призеров впервые с 2018 года.
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