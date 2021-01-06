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Аскаров одиноко наблюдал за празднованиями сборной Финляндии

05:00
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Голкипер молодежной сборной России Ярослав Аскаров после матча за третье место МЧМ-2021 с командой Финляндии (4:1) в одиночестве смотрел, как празднуют соперники. В руках он держал клюшку. Видео опубликовано в Twitter TSN.

Российская команда осталась без медалей, заняв четвертое место. Россияне не попали в число призеров впервые с 2018 года.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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