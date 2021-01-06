Аскаров объяснил, зачем выбрасывал клюшку в матче против Канады

Вратарь молодежной сборной России Ярослав Аскаров прокомментировал эпизоды с потерями клюшки в матчах МЧМ-2021.

«Почему выпадала клюшка? С полевой лучше, она легче, — сказал Аскаров. — Не сильно понравилась клюшка, выбрасывал ее. Если без шуток, канадцы хорошо играли на пятаке. Когда шайба была в борьбе, либо я шел туда, чтобы пропихнуть ее подальше от игроков, либо канадцы целенаправленно блокировали ее. Шайба переходила в другой угол. Если бы я дальше сражался с канадцами со своей клюшкой, то терял бы момент, секунду. Мне осталось только отпускать клюшку и переключаться на другой момент.

Такой акцент делаете на клюшке, конечно. С ней или без нее... Голы же не между ног заходили. Проблема пропущенных шайб не в том, что не было клюшки", — сказал Аскаров.

(Михаил Скрыль)