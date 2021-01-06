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Аскаров, Мухамадуллин и Чайка вошли в сборную разочарований МЧМ по версии скаутов НХЛ

21:23
Ярослав Аскаров. Фото ИИХФ
Ярослав Аскаров. Фото ИИХФ
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Три российских хоккеиста вошли в список главных разочарований молодежного чемпионата мира по версии скаутов НХЛ. Издание The Athletic провело опрос среди 15 скаутов лиги, в числе разочарвоаний они назвали вратаря Ярослава Аскарова и защитников Шакира Мухамадуллина и Даниила Чайку.

Также в число разочарований вошли Марко Росси из Австрии, канадцы Куинтон Байфилд и Джек Куинн, шведы Симон Холмстрем, Александр Хольц и Филип Броберг, финн Роби Ярвентие и американец Кол Кауфилд.

Молодежный ЧМ выиграла сборная США, одолевшая в финале Канаду (2:0). Сборная России заняла четвертое место.

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