Аскаров и клюшка. В сети шутят об игре вратаря сборной России против Канады

Хоккейные болельщики остались впечатлены игрой вратаря молодежной сборной России Ярослава Аскарова в матче 1/2 финала МЧМ против Канады. Голкипер пропустил за первые два периода пропустил две шайбы после того, как потерял свою клюшку. В Twitter появилась страница «Клюшка Ярослава Аскарова», на которой был размещен шутливый пост из мультфильма «Король Лев».