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Аскаров и клюшка. В сети шутят об игре вратаря сборной России против Канады

03:59
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Хоккейные болельщики остались впечатлены игрой вратаря молодежной сборной России Ярослава Аскарова в матче 1/2 финала МЧМ против Канады. Голкипер пропустил за первые два периода пропустил две шайбы после того, как потерял свою клюшку. В Twitter появилась страница «Клюшка Ярослава Аскарова», на которой был размещен шутливый пост из мультфильма «Король Лев».

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