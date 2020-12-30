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Артемий Князев не считает Австрию аутсайдером МЧМ-2021

09:05
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Защитник сборной России Артемий Князев прокомментировал разгромную победу над Австрией (7:1) на групповом этапе МЧМ-2021.

— Не сказал бы, что Австрия — аутсайдер, — отметил Князев. — Ребята забили гол, создали много неприятностей в нашей зоне. Так что для защитников эта игра тоже была полезна. Она добавила уверенности в оборонительных действиях, позволила отработать позиционные атаки.

(Михаил Скрыль)

Завтра в заключительном матче группового этапа МЧМ-2021 сборная Россия сыграет против сборной Швеции. Начало — в 5.30 (Мск).

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