Артемий Князев не считает Австрию аутсайдером МЧМ-2021

Защитник сборной России Артемий Князев прокомментировал разгромную победу над Австрией (7:1) на групповом этапе МЧМ-2021.

— Не сказал бы, что Австрия — аутсайдер, — отметил Князев. — Ребята забили гол, создали много неприятностей в нашей зоне. Так что для защитников эта игра тоже была полезна. Она добавила уверенности в оборонительных действиях, позволила отработать позиционные атаки.

(Михаил Скрыль)

Завтра в заключительном матче группового этапа МЧМ-2021 сборная Россия сыграет против сборной Швеции. Начало — в 5.30 (Мск).