Артемий Князев не считает Австрию аутсайдером МЧМ-2021
Защитник сборной России Артемий Князев прокомментировал разгромную победу над Австрией (7:1) на групповом этапе МЧМ-2021.
— Не сказал бы, что Австрия — аутсайдер, — отметил Князев. — Ребята забили гол, создали много неприятностей в нашей зоне. Так что для защитников эта игра тоже была полезна. Она добавила уверенности в оборонительных действиях, позволила отработать позиционные атаки.
(Михаил Скрыль)
Завтра в заключительном матче группового этапа МЧМ-2021 сборная Россия сыграет против сборной Швеции. Начало — в 5.30 (Мск).
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