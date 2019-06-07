Арена к МЧМ-2023 в Новосибирске начнет строиться в июле

Строительство ледовой арены к молодежному чемпионату мира 2023 года в Новосибирске начнется в июле 2019 года, информирует сайт правительства Новосибирской области.

Подготовительные работы частично начаты и будут масштабно разворачиваться уже в ближайшие дни. Начнется обустройство строительного городка, временных автомобильных дорог, прокладка временного электро- и водоснабжения.

Планируемый срок ввода арены в эксплуатацию – 30 июня 2022 года. Вместимость составит 10 500 зрителей.