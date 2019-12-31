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Андрей Николишин: «Реализация большинства — основная проблема молодежной сборной России»

10:15
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Бывший форвард сборной России Андрей Николишин рассказал, в чем основная проблема молодежной сборной страны.

— Худшая реализация большинства на турнире — тревожный момент?

— Да, это наша основная проблема. Если с Чехией мы забросили, когда на лед уже выскакивал пятый игрок, то потом не было даже таких эпизодов. Опять же, здесь просматривается отсутствие четкости в завершении, нет вывода на последний бросок, который должен быть разящим, с удобной позиции и в одно касание. Над этими аспектами нам и надо работать, — цитирует Николишина RT.

Сегодня россияне на молодежном чемпионате мира сыграют с командой Германии. Начало в 17.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/703597-mchm-hokkei-rossiya-nikolishin

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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