Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Амиров прокомментировал разгром сборной Австрии на МЧМ-2021

08:55
Теги:

Нападающий сборной России Родион Амиров прокомментировал разгромную победу над сборной Австрии (7:1) на групповом этапе МЧМ-2021.

Капитан сборной России Василий Подколзин (справа) набрал 3 очка в&nbsp;матче с&nbsp;Австрией.Россия разгромила соперника, забили лидеры, заработало большинство. Но это была всего лишь Авcтрия

— Мой буллит — домашняя заготовка, — сказал Амиров. — Спасибо Егору Чинахову, что заработал его. Хорошо, что получилось реализовать буллит.

В психологическом плане это был очень важный матч, чтобы забить, почувствовать партнеров. Слава Богу, что получилось сыграть хорошо. Нужно дальше идти в этом же направлении. Все заточены на одну цель.

Швеция — хороший, быстрый соперник. Сейчас главное — восстановиться, все-таки две игры подряд. Тренерский штаб найдет нужный слова, подскажет что и как нужно делать завтра. Надеемся, что все будет хорошо.

Перестановки в звеньях? Это рабочий процесс. Тренерскому штабу виднее. Может, хотели придать импульс, потому что мы не забивали в двух матчах. Хорошо, что сегодня нас соединили, и нам удалось забить. Это придаст нам уверенности в следующих играх.

(Михаил Скрыль)

Завтра в заключительном матче группового этапа МЧМ-2021 сборная Россия сыграет против Швеции. Начало — в 5.30 (Мск).

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Опрос

проголосовало: 40206
Все опросы
Как сборная России выступит на МЧМ-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир