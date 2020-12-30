Амиров прокомментировал разгром сборной Австрии на МЧМ-2021

Нападающий сборной России Родион Амиров прокомментировал разгромную победу над сборной Австрии (7:1) на групповом этапе МЧМ-2021.

— Мой буллит — домашняя заготовка, — сказал Амиров. — Спасибо Егору Чинахову, что заработал его. Хорошо, что получилось реализовать буллит.

В психологическом плане это был очень важный матч, чтобы забить, почувствовать партнеров. Слава Богу, что получилось сыграть хорошо. Нужно дальше идти в этом же направлении. Все заточены на одну цель.

Швеция — хороший, быстрый соперник. Сейчас главное — восстановиться, все-таки две игры подряд. Тренерский штаб найдет нужный слова, подскажет что и как нужно делать завтра. Надеемся, что все будет хорошо.

Перестановки в звеньях? Это рабочий процесс. Тренерскому штабу виднее. Может, хотели придать импульс, потому что мы не забивали в двух матчах. Хорошо, что сегодня нас соединили, и нам удалось забить. Это придаст нам уверенности в следующих играх.

(Михаил Скрыль)

Завтра в заключительном матче группового этапа МЧМ-2021 сборная Россия сыграет против Швеции. Начало — в 5.30 (Мск).