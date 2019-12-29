Амир Митфахов: «Жаль, что выбыл Лафренье. Даже не понял, как это получилось»

Вратарь молодежной сборной России Амир Мифтахов после победы над Канадой на МЧМ (6:0) рассказал об эпизоде, в котором травму получил лидер канадской сборной Алексис Лафренье.

— Что случилось с Лафренье? Вы невольно стали участником событий.

— Да, как я понял, он в меня ехал, так говорят. Он пытался меня обыграть, я не дал ему забить. Шайба была рядом со мной, надо было контролировать ее. Не видел действия Лафренье, когда он упал. Даже не понял, как это получилось. Потом уже увидел, что игра остановилась. Не знаю, что с ним случилось, жаль, что такой игрок выбыл, интересно было бы дальше за ним следить, но...

Alexis Lafreni?re goes down after a scary collision with the Russian goaltender. pic.twitter.com/S5hLEHdk9P — TSN (@TSN_Sports) December 28, 2019

— Насколько круто было заставить замолчать трибуны, на которых, по ощущениям, канадцы были в большинстве?

— Во-первых, это нас заводило, но хочется сказать спасибо и нашим болельщикам, которые приехали поддержать нас, поддержка была важна для нас. Сегодня их было хорошо слышно на протяжении всей игры, отдельное им спасибо. Они гнали нас вперед.

— После такого матча все готовы повесить на вас золотые медали. Как избавиться от этого давления?

— Мы уже немного остыли от этой игры. Поговорили в раздевалке, определились, что матч закончился, выиграли, играем дальше. Турнир только начался, прошло лишь две встречи. Если зацепились за хорошую игру, то надо продолжать. Еще поговорим с ребятами, будем играть хорошо. (Павел Климовицкий)