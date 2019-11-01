Амир Мифтахов: «У нас во вратарской линии хорошая конкуренция»

Голкипер молодежной сборной России Амир Мифтахов оценил настрой команды на предстоящие матчи суперсерии.

— Получить вызов в сборную всегда приятно, — приводит слова вратаря официальный сайт ФХР. — Мы едем в Канаду представлять свою страну. Все знают, что в прошлом году на суперсерии была одержана победа, было бы здорово продолжить хорошую традицию.

Разница между сборными разных канадских лиг? Честно говоря, не слежу за этим. У нас есть задача побеждать в каждом матче.

В Северной Америке я уже бывал несколько раз, опыт подготовки в условиях акклиматизации есть. От поездки в прошлом году на чемпионат мира у меня остались только положительные эмоции. Был третьим номером? От меня требовалось работать, быть готовым в любую секунду. Я был готов.

У нас во вратарской линии хорошая конкуренция, все хорошие ребята, мы хорошо общаемся. Задача быть первым номером? Ну конечно, всегда хочется играть, чтобы выходить в стартовом составе — нужно быть первым номером.