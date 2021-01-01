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Американская телекомпания вместо «Россия» использовала «Название страны»

09:06
NHL Network не написала название России. Расписание NHL Network. Фото Twitter
NHL Network не написала название России.
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Американская телекомпания NHL Network при показе расписания турнира МЧМ-2021 ошиблась с названием сборной России. Все команды были упомянуты верно, а напротив Швеции рядом с флагом России было написано «Названием страны».

«Неплохую работу проделало это «Название страны» в матче со Швецией. И отвлекает внимание от неправильно написанной Швейцарии», — отметил пользователь Syd.

Утром 31 декабря Россия обыграла Швецию в овертайме со счетом 4:3. В четвертьфинале россияне встретятся с Германией (2 января, начало — 20:00 мск).

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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