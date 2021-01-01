Американская телекомпания вместо «Россия» использовала «Название страны»

Американская телекомпания NHL Network при показе расписания турнира МЧМ-2021 ошиблась с названием сборной России. Все команды были упомянуты верно, а напротив Швеции рядом с флагом России было написано «Названием страны».

«Country Name» is really doing a great job drawing eyes away from «Switerzerland»



nhl network started early this morning pic.twitter.com/BM2GsaCLzs — Syd (@LeafyTV) December 30, 2020

«Неплохую работу проделало это «Название страны» в матче со Швецией. И отвлекает внимание от неправильно написанной Швейцарии», — отметил пользователь Syd.

Утром 31 декабря Россия обыграла Швецию в овертайме со счетом 4:3. В четвертьфинале россияне встретятся с Германией (2 января, начало — 20:00 мск).