Американская сборная отправлена на карантин на МЧМ-2022. Состоится ли матч США — Россия?
Сборной США было присуждено техническое поражение в матче с Швейцарией на МЧМ со счетом 0:1 из-за двух положительных случаев ковида в команде.
Американцев отправили на карантин, пока неизвестно, смогут ли они провести встречу против Швеции, которая назначена на ночь с 29 на 30 ноября.
Ранее швейцарская сборная отсидела двухдневный карантин после положительного ковид-теста своего хоккеиста Симона Кнака.
До проведения новых тестов непонятно, есть ли возможность для переноса матча Швеция — США на день вперед.
Также пока неясна судьба игры Россия — США. Если в американской сборной будут обнаружены новые зараженные, встреча, назначенная на ночь с 31 декабря на 1 января, также может быть отменена, а россиянам будут засчитаны три очка.
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