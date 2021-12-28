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Американская сборная отправлена на карантин на МЧМ-2022. Состоится ли матч США — Россия?

28 декабря, 23:30
Молодежная сборная России. Фото IIHF
Молодежная сборная России. Фото IIHF
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Сборной США было присуждено техническое поражение в матче с Швейцарией на МЧМ со счетом 0:1 из-за двух положительных случаев ковида в команде.

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Американцев отправили на карантин, пока неизвестно, смогут ли они провести встречу против Швеции, которая назначена на ночь с 29 на 30 ноября.

Ранее швейцарская сборная отсидела двухдневный карантин после положительного ковид-теста своего хоккеиста Симона Кнака.

До проведения новых тестов непонятно, есть ли возможность для переноса матча Швеция — США на день вперед.

Также пока неясна судьба игры Россия — США. Если в американской сборной будут обнаружены новые зараженные, встреча, назначенная на ночь с 31 декабря на 1 января, также может быть отменена, а россиянам будут засчитаны три очка.

01.01.2022 | США U20 — Россия U20

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