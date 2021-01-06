Американец Тревор Зеграс признан самым ценным игроком МЧМ-2021
08:13
Нападающий сборной США Тревор Зеграс признан самым ценным игроком молодежного чемпионата мира. Он стал лучшим бомбардиром, в семи матчах набрав 18 (7+11) очков.
В финальной игре против Канады (2:0) он забил гол и сделал результативную передачу.
Отметим, что Зеграс повторил лучший результат в 21-м веке по набранным очкам на одном МЧМ.
Ранее единоличным лидером был канадский нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн, который набрал 18 очков в 2011 году.
Нападающий сборной Канады Дилан Козенс стал вторым в списке бомбардиров на МЧМ-2021. У него 16 очков.
19-летний Зеграс принадлежит «Анахайму», но пока в НХЛ не играл.
Trevor Zegras is your #WorldJuniors MVP! pic.twitter.com/j9Hmu8DIWO— TSN (@TSN_Sports) January 6, 2021
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