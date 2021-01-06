Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Американец Тревор Зеграс признан самым ценным игроком МЧМ-2021

08:13

Нападающий сборной США Тревор Зеграс признан самым ценным игроком молодежного чемпионата мира. Он стал лучшим бомбардиром, в семи матчах набрав 18 (7+11) очков.

В финальной игре против Канады (2:0) он забил гол и сделал результативную передачу.

Отметим, что Зеграс повторил лучший результат в 21-м веке по набранным очкам на одном МЧМ.

Ранее единоличным лидером был канадский нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн, который набрал 18 очков в 2011 году.

Нападающий сборной Канады Дилан Козенс стал вторым в списке бомбардиров на МЧМ-2021. У него 16 очков.

19-летний Зеграс принадлежит «Анахайму», но пока в НХЛ не играл.

Опрос

проголосовало: 888
Все опросы
Россия — без медалей МЧМ. В чем главная причина?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир