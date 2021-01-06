Американец Тревор Зеграс признан самым ценным игроком МЧМ-2021

Нападающий сборной США Тревор Зеграс признан самым ценным игроком молодежного чемпионата мира. Он стал лучшим бомбардиром, в семи матчах набрав 18 (7+11) очков.

В финальной игре против Канады (2:0) он забил гол и сделал результативную передачу.

Отметим, что Зеграс повторил лучший результат в 21-м веке по набранным очкам на одном МЧМ.

Ранее единоличным лидером был канадский нападающий «Сент-Луиса» Брэйден Шенн, который набрал 18 очков в 2011 году.

Нападающий сборной Канады Дилан Козенс стал вторым в списке бомбардиров на МЧМ-2021. У него 16 очков.

19-летний Зеграс принадлежит «Анахайму», но пока в НХЛ не играл.