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Алексей Яшин поздравил молодежную сборную России с победой над США

26 декабря. Эдмонтон. Россия — США — 5:3. Фото ИИХФ.
26 декабря. Эдмонтон. Россия — США — 5:3. Фото ИИХФ.
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Чемпион мира-1993, легендарный российский форвард Алексей Яшин в беседе с «СЭ» прокомментировал победу сборной России в матче против США на молодежном чемпионате мира по хоккею (5:3).

— Хочу поздравить ребят с победой, молодцы. Игорь Ларионов — специалист и великий хоккеист. Очень здорово, что он у руля молодежной сборной. Его в ней присутствие придает уверенность ребятам.

Сборная России прервала пятиматчевую серию поражений в матчах с США на МЧМ. Российская команда не могла обыграть принципиального соперника на чемпионатах мира с 2016 года.

(Екатерина Звенигородская)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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