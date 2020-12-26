Алексей Яшин поздравил молодежную сборную России с победой над США
Чемпион мира-1993, легендарный российский форвард Алексей Яшин в беседе с «СЭ» прокомментировал победу сборной России в матче против США на молодежном чемпионате мира по хоккею (5:3).
— Хочу поздравить ребят с победой, молодцы. Игорь Ларионов — специалист и великий хоккеист. Очень здорово, что он у руля молодежной сборной. Его в ней присутствие придает уверенность ребятам.
Сборная России прервала пятиматчевую серию поражений в матчах с США на МЧМ. Российская команда не могла обыграть принципиального соперника на чемпионатах мира с 2016 года.
(Екатерина Звенигородская)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю