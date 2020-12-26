Алексей Яшин поздравил молодежную сборную России с победой над США

Чемпион мира-1993, легендарный российский форвард Алексей Яшин в беседе с «СЭ» прокомментировал победу сборной России в матче против США на молодежном чемпионате мира по хоккею (5:3).

— Хочу поздравить ребят с победой, молодцы. Игорь Ларионов — специалист и великий хоккеист. Очень здорово, что он у руля молодежной сборной. Его в ней присутствие придает уверенность ребятам.

Сборная России прервала пятиматчевую серию поражений в матчах с США на МЧМ. Российская команда не могла обыграть принципиального соперника на чемпионатах мира с 2016 года.

(Екатерина Звенигородская)