Александру Емельяненко не понравился бой его брата с Джексоном
29 декабря 2019, 23:41
Боец ММА Александр Емельяненко не был впечатлен боем своего брата Федора с Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии. 43-летний Емельяненко-старший нокаутировал 41-летнего соперника в первом раунде.
— Ходят, наступают друг на друга. По-другому мне никак не откомментировать данный поединок, — цитирует РБК Емельяненко-младшего.
Ранее братья неоднократно критиковали друг друга, а на днях Федор сказал, что на сегодняшний день Александр «для него мертв».
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