Александр Романов: «Чего говорить про судей? После драки кулаками не машут»

Защитник сборной России и ЦСКА — о матче с Чехией (3:4) на старте МЧМ-2020.

— Очень много штрафа было у нас, постоянно удалялись, — заявил Романов. — Противник постоянно провоцировал. Старался, чтобы мы все больше играли в меньшинстве. Мы какие-то свои моменты в большинстве не реализовали.

— Судейство было несправедливым?

— А чего про судей говорить? После драки кулаками не машут.

— Как повлияла на ход матча травма чешского нападающего в самом начале?

— Нет, просто не повезло ему. В первой же смене вышел. На игру это не повлияло никак.

— Чего не хватило при счете 2:2?

— Пропустили третий год при удалении «пять на три».

— Сильно повлияла атмосфера на трибунах?

— Нет. В прошлом году в Канаде толпа тоже гнала хозяев. Все болели против нас, тоже самое и сейчас.

— Какой был план на последнюю минуту?

— Просто довести до ворот и «закопать». В конце играли «три на пять» — это не дало нам выйти из зоны.

— Аскарова подбодрили?

— Конечно, ничего страшного не случилось, тем более такие голы... не его, и ничего он не порол. Команда проиграла, и виновата вся команда. (Игорь Еронко)

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