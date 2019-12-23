Александр Хованов: «Все понимают, какая у нас задача на чемпионат мира»

Нападающий «Монктона» и молодежной сборной России Александр Хованов рассказал о задачах национальной команды на чемпионат мира.

— Состав в этом году боеспособный, — цитирует Хованова «Российская газета». — Все знают свою роль в команде. Теперь нам надо сыграть, как одно целое, выполнить общую задачу.

— В тренерский штаб «молодежки» вошли легендарные Игорь Ларионов и Николай Хабибулин. Уже почувствовали от них отдачу?

- Здорово, когда такие легенды работают бок о бок с тобой. Мы наслаждаемся этими моментами. Стараемся захватить как можно больше информации, чтобы воплотить их идеи на льду.

— Как формулируются задачи сборной на турнир? Медаль будет успехом или для нас существует только первое место?

- Надеюсь, будем идти от игры к игре, прибавлять. Медаль — это, конечно, неплохо, но думаю, и так все понимают, какая у нас задача на чемпионат мира.