Александр Хованов: «Все понимают, какая у нас задача на чемпионат мира»
Нападающий «Монктона» и молодежной сборной России Александр Хованов рассказал о задачах национальной команды на чемпионат мира.
— Состав в этом году боеспособный, — цитирует Хованова «Российская газета». — Все знают свою роль в команде. Теперь нам надо сыграть, как одно целое, выполнить общую задачу.
— В тренерский штаб «молодежки» вошли легендарные Игорь Ларионов и Николай Хабибулин. Уже почувствовали от них отдачу?
- Здорово, когда такие легенды работают бок о бок с тобой. Мы наслаждаемся этими моментами. Стараемся захватить как можно больше информации, чтобы воплотить их идеи на льду.
— Как формулируются задачи сборной на турнир? Медаль будет успехом или для нас существует только первое место?
- Надеюсь, будем идти от игры к игре, прибавлять. Медаль — это, конечно, неплохо, но думаю, и так все понимают, какая у нас задача на чемпионат мира.
Дополнительная информация
https://rg.ru/2019/12/22/aleksandr-hovanov-pro-kaprizova-v-minnesote-sprashivaiut-postoianno.html