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Александр Хованов: «Очень важно быстро забить Швейцарии»

07:00
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Нападающий молодежной сборной России Александр Хованов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира. Соперник команды Валерия Брагина — Швейцария.

— Смотрел хайлайты той группы, — цитируют Хованова «Известия». — Швейцарцы — интересные ребята. Они стараются играть в комбинационный хоккей. Нам надо против них действовать пожестче и надежней — создать плотность в обороне, не дать им шанса. И первые голы будут самым главным в этом матче. Я думаю, что очень важно быстро забить им, как было с Канадой и Германией. Но в целом надо просто спокойно играть в свою игру, расслабиться и получать удовольствие от хоккея, как было с Германией. У нас есть хорошая система, в рамках которой надо более агрессивно действовать, лучше играть в большинстве, контролировать пятак, чаще бросать по чужим воротам. Если будем контролировать игру и действовать первым номером, всё будет нормально.

Дополнительная информация

https://iz.ru/960702/aleksei-fomin/nado-ubirat-udaleniia-eto-nasha-glavnaia-problema

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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