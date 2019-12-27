Нападающий сборной России Александр Хованов в преддверии матча группового турнира молодежного чемпионата мира против Канады рассказал, в чем нужно прибавить сборной и как отнеслись к поражению на старте турнира.

— Сегодня уже проснулись со свежей головой, забыли это матч с Чехией. Все нормально, провели хорошую тренировку.

— Как вам канадцы вчера с США?

— Не знаю, не смотрел.

— Лафренье набрал четыре очка. Он в порядке?

— Ну, молодец он. Но я против него не играл в этом году. В прошлом году играл, он хороший игрок.

— В чем России надо прибавлять?

— В первую очередь исключить глупые удаления. Плюс игра у чужих ворот: нужно побольше агрессии, больше бросать, наваливать на ворота. У нас есть крупные ребята, которые могут закрыть голкипера, навалить.

— Удаления случились из-за того, что немного «поплыли» из-за давления трибун?

— Я лично не поплыл. Не думаю, что на ком-то это сказалось. Когда играешь, особо внимания не обращаешь. Просто захлестнули эмоции.

— Ждете завтра жесткой борьбы с Канадой, чуть ли не войны?

— Мы ждем хорошей игры. Знаем, что они сто процентов начнут агрессивно играть. Нужно стараться показывать свой хоккей. Конечно, Россия — Канада всегда сложный матч, но интересный для болельщиков и игроков.

— Вам лично особенно интересно играть с североамериканскими сборными?

— С Канадой и США у нас две важные игры. Нужно сплотить коллектив за эти матчи.

— В чем проблема большинства?

— В принципе, проблемы особо нет. Были с чехами моменты, когда могли забить, но не попадали в пустые ворота, у Соколова клюшка сломалась. Как таковой проблемы нет, надо побольше бросать. (Игорь Еронко)