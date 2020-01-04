Александр Хованов: «Целовал герб, потом что люблю свою страну. Не хотел этим бесить шведов»

Форвард сборной России Александр Хованов — о полуфинале МЧМ против Швеции, который, по его словам, стал самым нервным в его карьере.

— Морозов такой гол забил, который войдет в историю российского хоккея, — сказал Хованов. — Благодарю всех болельщиков, кто за нас переживал.

— Сам Морозов сказал, что в раздевалке носили Соколова.

— Да всех носили, кроме меня. Мое это удаление глупое... Подвел команду в первую очередь и всех, кто за нас болеет. Хорошо, что счет сравняли. И ребята, кто забивал сегодня — все молодцы. Удача повернулась к нам лицом.

— Чем-то удивили шведы?

— Ожидали такой игры. В большинстве хорошо играют, а тут еще наши удаления.

— Как поддержали Аскарова после четырех пропущенных шайб?

— Он — молодой парень. Амир — тоже хороший игрок. Вытаскивал опасные моменты.

— Вы поцеловали герб, когда забили третий гол.

— Да, просто люблю свою страну, рад был. Сейчас не время радоваться. Надо не повторить ошибки, которые у нас были после Канады, набраться сил, хорошо восстановиться.

— Вы всю страну держали за горло и отпустили только в овертайме.

— Надо извиниться перед болельщиками, за то, что трепали им нервы. Очень эмоциональный матч. Я никогда не играл такой в своей карьере, и надеюсь, что такого больше не повторится. 3:1, потом 3:4... Пацаны все до конца верили, вся скамейка жила. Не было такого, что, мол, все, мы проиграли игру. Валерий Николаевич сказал нам слова, после которых мы выиграли. Кто-то свыше нам помог, и мы выиграли эту игру.

— Зачем вы ударили соперника в голову?

— Глупое удаление. Я не хотел, пытался в тело сыграть. Не было такого, чтобы специально бил в голову.

— Видели реакцию шведов, когда с целовали герб перед их скамейкой? Они буквально взбесились!

— Да? Я даже не видел, не хотел им ничего показывать. Я просто праздновать гол, соперника как-то зацепить совсем не хотел.

— Согласны, что это была лучшая игра «5 на 5» сборной России на этом турнире?

— Мы очень хорошо разобрали соперника и не дали им ничего особенного сделать. Надеюсь, что завтра мы лучше будем играть «5 на 5». (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)