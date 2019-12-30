Александр Хованов: «Американцы нас ни в чем не превосходили. Им повезло во втором голе»

Нападающий молодежной сборной России Александр Хованов прокомментировал поражение от США (1:3) на молодежном чемпионате мира.

— Самое главное — не получается забить гол, — посетовал Хованов. — Было две или три штанги. Я надеюсь, что нам предстоят более важные матчи.

— В чем американцы превосходили нас?

— Да ни в чем. Они просто реализовали большинство и им немного повезло во втором голе. Это был очень важный гол. Даже после второго пропущенного мы продолжали хорошо играть, плюс у них хорошо сыграл вратарь. Вот эти наши три штанги сказались. Забей мы эти голы, матч бы сложился по-другому.

— С дисциплиной была беда? Или судьи удаляли только вас?

— Пара удалений было сомнительных. Когда Соколова удаляли, он просто не видел игрока. На него ехала такая глыба, конечно, американец упал и сразу развалился. Но не буду оценивать судейство, мы сами должны были играть лучше.

— Сегодня вас много выводили из себя, было много жестов в ваш адрес.

— Да, они что-то кричали, но решил не обращать внимание.

— Было три матча, в которых мы увидели три разных сборных России. Какая из них настоящая?

— У нас есть уверенность, что все будет хорошо. Впереди игра с Германией. Никакой недооценки не должно быть. Мы должны выйти на эту игру, как на последнюю и биться. Как показали матчи с Канадой, нам многое по силам. (Павел Климовицкий)