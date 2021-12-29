Агент заявил об отсутствии симптомов коронавируса у Матвея Мичкова

Агент нападающего молодежной сборной России Матвея Мичкова Сергей Федотов сказал, что игрок хорошо чувствует себя после положительного теста на коронавирус. Ранее РИА «Новости Спорт» сообщил, что хоккеист сдал положительный тест.

«Я разговаривал с Матвеем Мичковым, — сказал Федотов. — Он себя великолепно чувствует. У него ни единого симптома. В сборной наши врачи делали тесты — все отрицательные. Напрашивается вопрос — что за подковерные игры ведет оргкомитет этого молодежного чемпионата мира в Канаде. Технические поражения — это не хоккей, а шапито, цирк.

Берется тест, относится в лабораторию, потом появляется положительный результат. В данном случае у Матвея Мичкова. Он чувствует себя великолепно! Так же, как и вчера. Тест был отрицательный у всей сборной. Я думаю, в течении суток будет принято какое-то решение по проведению чемпионата».

Ранее стало известно, что сборной России засчитали поражение в матче со Словакие из-за положительного теста у Мичкова.