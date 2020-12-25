Афанасьев рассказал о жизни в «пузыре» накануне старта МЧМ

Нападающий молодежной сборной России Егор Афанасьев рассказал, чем занимается команда в «пузыре» накануне старта молодежного чемпионата мира.

«Конечно, не так и просто, но собрались профессионалы. Мы обедаем вместе, поэтому проблем в плане общения нет. За время в карантине особо не скучали, были тренировки по Zoom. Ребята на пианино играют, теннисный стол стоит, есть проектор смотрим фильмы. Какие? «Русскую пятерку» смотрели, еще фильм про «Сан-Антонио Сперз». Это про то, как должна смотреться команда», — цитирует Афанасьева официальный сайт КХЛ.

Первый матч на турнире сборная России проведет завтра против США. Начало — в 05.30 (мск). Помимо американцев, в нашей группе шведы, австрийцы и чехи.

Молодежный чемпионат мира-2021 по хоккею пройдет в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года.