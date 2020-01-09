6,6 миллиона против 1,3 миллиона. Аудитория финалов МЧМ-2020 и 2011 на Первом канале и «Матч ТВ»

Повтор финала молодежного чемпионата мира-2011, вышедшего в эфире телеканала «Матч ТВ» 5 января, посмотрели почти 1,3 миллиона россиян старше четырех лет, информирует «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

Рейтинг показа игры девятилетней давности, в которой встречались молодежные сборные России и Канады (5:3), составил 0,9 процента (процент от всех россиян указанного возраста). Это более чем в два раза больше, чем рейтинг «Матч ТВ» за эфирные сутки 5 января (0,4 процента).

Финал молодежного чемпионата мира-2020, где в этот раз также играли Россия и Канада (3:4), транслировал в это же время в прямом эфире «Первый канал».

Показ этой игры собрал у экранов 6,6 миллиона россиян старше четырех лет. Рейтинг трансляции составил 4,9 процента, что почти в три раза превышает аналогичный показатель «Первого канала» за весь день 5 января (1,7 процента).