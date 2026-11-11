«Хотят сыграть, но ситуация сложная». Беттмэн оценил шансы сборной России выступить на Кубке мира-2028
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал возможность участия сборной России в Кубке мира по хоккею 2028 года. По словам функционера, окончательное решение пока не принято, а лига продолжает следить за изменениями в международном хоккее.
Беттмэн не назвал сроков принятия решения
Кубок мира состоится в феврале 2028 года с участием восьми национальных команд. Матчи пройдут в канадских Калгари и Эдмонтоне, а также в Праге. При этом полуфиналы и финал запланированы в Эдмонтоне. Состав участников пока не определен.
Беттмэн подчеркнул: организаторы намерены учитывать международную обстановку, которая, по его словам, может меняться практически ежедневно.
«Мы хотим в конечном итоге поступить правильно. При этом то, что считается правильным решением, может меняться изо дня в день. Но пока мы по-прежнему не ведем дела с Россией. Хоккеисты, выступающие в НХЛ, играют за свои клубы, а не за сборную», — приводит слова Беттмэна официальный сайт лиги.
Как отметил комиссар, лига не устанавливает конкретных сроков решения по российской сборной. По его словам, руководство внимательно следит за ситуацией, но необходимости определяться с составом участников прямо сейчас нет.
«Сроки? Когда-нибудь. Сегодня кто-то может назвать вам конкретные даты, но завтра они уже могут измениться. Очевидно, мы очень внимательно следим за ситуацией», — сказал функционер.
Кроме того, Беттмэн заявил, что 9 ноября он вместе со своим заместителем Биллом Дэйли встретился с президентом Международной федерации хоккея Францем Райндлем.
Стороны обсуждали ситуацию с соревнованиями после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего ИИХФ восстановить участие российских сборных в своих турнирах.
При этом Кубок мира организуют НХЛ и Ассоциация игроков лиги (NHLPA), поэтому решение CAS напрямую на него не распространяется.
Канада не пускает россиян на МЧМ. Третьяк призвал ввести санкции
30 октября CAS обязал ИИХФ допустить российские сборные к международным соревнованиям сезона-2026/27. Решение распространяется в том числе на молодежный чемпионат мира, который пройдет с 26 декабря 2026 по 5 января 2027 года в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.
Однако уже 3 ноября премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российские и белорусские спортсмены не смогут выступать за свои национальные команды.
Несмотря на это, ИИХФ приступила к реализации решения CAS. В начале ноября международная федерация направила национальным ассоциациям обновленное расписание МЧМ-2027, в котором Россия должна заменить Норвегию.
Соответствующее уведомление получила и Федерация хоккея России (ФХР). Согласно предварительному календарю, россияне сыграют в одной группе с Канадой, Чехией, Швейцарией и Латвией.
11 ноября президент ФХР Владислав Третьяк призвал ИИХФ принять меры в отношении Канады, если власти страны не позволят российской сборной участвовать в молодежном чемпионате мира.
«У ИИХФ есть выход — или нас допустить, или, если будет так, что мы не сможем въехать на территорию Канады, перенести чемпионат, вообще его не проводить или наложить санкции на Канаду», — заявил Третьяк ТАСС.
Глава ФХР напомнил: по регламенту команда, которая отказывается выходить на матч, получает техническое поражение.
Важно, что позиция канадцев влияет не только на проведение МЧМ, ведь большая часть игр Кубка мира тоже должна пройти в этой стране.
«Заявление их правительства о том, что российские команды в любом случае не смогут въехать в страну, серьезно осложняет ситуацию, с нашей точки зрения. Мы понимаем, что все хотят выступить на Кубке мира, но ситуация сложная», — заявил накануне Беттмэн.