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Форсберг: «Мы четко дали понять, что пока не можем играть против российской команды»

Вице-председатель Шведской хоккейной ассоциации Форсберг рассказал о возвращении сборной России на международную арену
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Шведские хоккеисты.
Фото Global Look Press

Вице-председатель Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг рассказал, что все европейские федерации отказались от матчей с Россией в Кубке мира по хоккею.

«Мы четко дали понять с европейской точки зрения, что пока не можем играть против российской команды», — цитирует Форсберга Aftonbladet.

Чиновник является полным тезкой двукратного олимпийского чемпиона Петера Форсберга, который завершил карьеру в 2011 году.

В пятницу, 30 сентября, конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену. 98 членов конгресса проголосовали за возвращение команд, 10 — против, 11 — воздержались.

Сборные начнут выступать на чемпионатах мира с высшего дивизиона — речь идет о национальных, молодежных и юниорских командах. Когда именно Россия и Белоруссия примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.

Хоккей
Сборная России по хоккею
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