НХЛ может провести Кубок мира в 2021 году

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что НХЛ в 2021 году может организовать Кубок мира. По его словам, есть оптимистичные подвижки в переговорах с профсоюзом хоккеистов. Если турнир состоится, он заменит ежегодный Матч звезд НХЛ.

— Это может быть мини-турнир продолжительностью порядка недели, — цитирует Sportsnet Дэйли. — Использовать традиционный перерыв на матч звезд и организовать международное состязание. Если мы достигнем соглашения по контрактам, то будем работать над этим.

Кубок мира проводился до 1996 года, после чего был закрыт. Впоследствии было объявлено о его возрождении. В 2016 году прошел новый розыгрыш турнира с участие восьми сборных: России, Канады, США, Финляндии, Швеции, Чехии, сборной Европы и сборной Северной Америки. Победу одержала Канада, одолевшая в финале команду Европы (3:1, 2:1).

Планировалось, что следующий розыгрыш Кубка мира пройдет в 2020 году, но от него решили отказаться.