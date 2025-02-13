Крикунов считает, что Россия будет участвовать в Кубке мира в 2028 году

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о возможном участии российской национальной команды в Кубке мира.

«Трудно сказать, будет ли политизирован Кубок мира, но, думаю, Россия будет участвовать в турнире. Ну какой Кубок мира без России? Это тогда будет «Кубок полумира». Народ не обманешь! В 2028 году будем участвовать. Думаю, к этому моменту ситуация сгладится, уже идут переговоры. К тому же в 2028 году еще президентом будет Трамп, а он к нашим хоккеистам нормально относится. Он же бизнесмен, понимает, что куда без России. НХЛ тоже понимает, они на этом деньги зарабатывают.

У нас хоккеисты сейчас растут как грибы. У нас полно ребят. Весь вопрос, как их подвести. Да, одни закончат, но появятся другие. Овечкин, Малкин, может, уже закончат, но будут другие. Думаю, у нас неплохая перспектива на турнире», — заявил Крикунов Legalbet.ru.

НХЛ анонсировала проведение Кубка мира в феврале 2028 года.