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13 февраля 2025, 19:07

Крикунов считает, что Россия будет участвовать в Кубке мира в 2028 году

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о возможном участии российской национальной команды в Кубке мира.

«Трудно сказать, будет ли политизирован Кубок мира, но, думаю, Россия будет участвовать в турнире. Ну какой Кубок мира без России? Это тогда будет «Кубок полумира». Народ не обманешь! В 2028 году будем участвовать. Думаю, к этому моменту ситуация сгладится, уже идут переговоры. К тому же в 2028 году еще президентом будет Трамп, а он к нашим хоккеистам нормально относится. Он же бизнесмен, понимает, что куда без России. НХЛ тоже понимает, они на этом деньги зарабатывают.

У нас хоккеисты сейчас растут как грибы. У нас полно ребят. Весь вопрос, как их подвести. Да, одни закончат, но появятся другие. Овечкин, Малкин, может, уже закончат, но будут другие. Думаю, у нас неплохая перспектива на турнире», — заявил Крикунов Legalbet.ru.

НХЛ анонсировала проведение Кубка мира в феврале 2028 года.

Источник: Legalbet.ru
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Хоккей
Владимир Крикунов
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