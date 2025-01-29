Источник: Сборная России сыграет на Кубке мира-2028 по бизнес-причинам

Участие сборной России в Кубке мира в 2028 году может быть подтверждено в ближайшее время. Турнир планируется провести без участия Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«Предполагается, что в 2028 году в нем примут участие восемь сборных. Участие сборной России еще не утверждено, но предполагается. Это тоже бизнес-решение. ИИХФ к этому не будет иметь отношения, ФХР и КХЛ — тоже», — сообщил matchtv.ru источник, близкий к ситуации.

По информации издания The Hockey News, в число участников точно войдут США, Канада, Россия, Чехия, Швеция и Финляндия, а за две оставшиеся путевки поборются Германия, Словакия, Словения и Латвия.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что пока рано говорить об участии сборной России в турнире.

В последний раз Кубок мира проводился в 2016 году. Тогда российская команда проиграла в полуфинале Канаде.

Сборные России и Белоруссии с февраля 2022 года отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.