Захаркин: «Кубок мира вызывает особенный и повышенный зрительский интерес»

Заслуженный тренер России Игорь Захаркин считает, что Кубок мира никак не скажется на интересе к чемпионату мира.

«Ударит ли Кубок мира по статусу чемпионата мира? Думаю, что это никак не скажется, потому что ими занимаются параллельно. Есть Международная федерация хоккея, куда входят все федерации разных стран, развивающие хоккей. А есть профессиональные лиги — НХЛ и КХЛ.

Международная федерация хоккея не откажется от своего главного турнира — чемпионата мира, — потому что у нее и так немного спонсоров. И, конечно, главные условия от спонсоров — это чтобы чемпионаты мира проводились ежегодно. Да и профессиональные лиги заинтересованы в том, чтобы они проводились каждый год. Потому что это скаутинг новых игроков. Это возможность пополнения профессиональных лиг игроками. Это очень большой бизнес, который взаимосвязан и пересекается по различным вертикалям и горизонталям.

Не потеряет ли интерес чемпионат мира из-за Кубка мира? Для специалистов и любителей хоккея всегда более популярным, желанным и смотрибельным является турнир с участием всех лучших игроков. И в этом смысле Кубок мира вызывает особенный и повышенный зрительский интерес. В то же время участие национальных команд в чемпионатах мира — это важно и престижно», — цитирует «РБ Спорт» Захаркина.