Еще один провал России на ЧМ: женская сборная упустила преимущество в два гола и проиграла Швейцарии!

Проиграли четвертьфинал в овертайме.

Чемпионат мира. Женщины

1/4 финала

Россия — Швейцария — 2:3 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)

28 августа. Калгари. WinSport Arena.

В начале июня мужская хоккейная сборная России вышла с первого места по итогам группового этапа чемпионата мира, но уступила в четвертьфинале канадцам. Для женской сборной эта стадия также оказалась последней на турнире. И это несмотря на то, что участие в плей-офф нашей команде было гарантировано — все пять команд из группы А автоматически выходили в четвертьфинал.

На групповом этапе сборная России выиграла лишь у Швейцарии (3:1), уступив затем Канаде, США и Финляндии с общим счетом 1:15. Но в этих играх никто и не ждал геройств от команды Евгения Бобарико. Главным матчем турнира для его подопечных был четвертьфинал. В случае победы Россия бы гарантированно боролась за медали: понятно, что в полуфинале против Канады ловить было нечего, но в матче за третье место против Финляндии можно было рассчитывать на чудо. Не получилось.

Хотя начиналось все для нашей сборной очень неплохо. Елизавета Роднова уже спустя 78 секунд после стартового вбрасывания удачно сыграла на пятаке и открыла счет.

#W В полном составе играем!

Отбились в меньшинстве, это хорошо. А давайте ещё заодно посмотрим, как Лиза Роднова открыла счёт в матче#россиявмоемсердце pic.twitter.com/1mT862FcK2 — Хоккей России (@russiahockey) August 28, 2021

Уже к середине первого периода швейцаркам пришлось менять вратаря. Вторую шайбу в их ворота отправила Илона Маркова.

Перестановка пошла на пользу Швейцарии: 20-летняя Маурер отказывалась пропускать. В середине третьего периода наши соперницы отыграли одну шайбу, а затем воспользовались недисциплинированностью россиянок — удаление Фаляховой было реализовано всего спустя 18 секунд. Не дотерпели до победы в основное время всего чуть больше двух минут.

Героиней матча стала 18-летняя Лаура Циммерманн, отличившаяся в овертайме. А наша сборная покидает турнир. Сыграть хуже мужской сборной девушки не могли, но и продвинуться дальше четвертьфинала не получилось.