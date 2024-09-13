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Сегодня, 15:30

Страсти вокруг женского хоккея. Из-за смены власти едва не пострадал внутренний чемпионат

Права на Женскую хоккейную лигу перешли от КХЛ к ФХР
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Матч Женской хоккейной лиги «Бирюса» — «Белые Медведицы»
Матч Женской хоккейной лиги «Бирюса» — «Белые Медведицы».
Фото Женская хоккейная лига
Права на проведение Женской хоккейной лиги переданы от Континентальной хоккейной лиги Федерации хоккея России.

После разделения власти между КХЛ и ФХР федерация сохранила контроль над ВХЛ и вернула права на проведение чемпионата ЖХЛ. Женский хоккей — олимпийская дисциплина. Теперь его развитием и популяризацией занимается профильная федерация. ЖХЛ существует с 2015 года, когда права на проведение чемпионата России среди женских команд перешли от ФХР к КХЛ.

Дележка власти отразилась на лигах по-разному. На первых этапах ЖХЛ больше всего пострадала от передачи прав на соревнование. Проведение большого турнира не обходится без регламентации. У ФХР ушло больше месяца, чтобы адаптировать под себя юридические документы ЖХЛ. Формат и календарь соревнования согласовали заранее, но регламент, включающий спортивную, медицинскую и маркетинговые части, клубам направили только 11 сентября — за три дня до первого матча сезона. Хотя президент ФХР Владислав Третьяк завизировал документ еще 1 августа.

Смена власти невозможна без кратковременных негативных последствий. Передача прав чемпионата от КХЛ к ФХР сказалась на информационной поддержке ЖХЛ. Аккаунты лиги в социальных сетях, а также официальный сайт заглохли почти на 1,5 месяца. Только вчера на интернет-портале появилась заметка о том, что сезон-2024/25 пройдет под знаком 30-летия женского хоккея в России. Информационная яма образовалась из-за несогласованности при передаче полномочий. ФХР долгое время не получала пароли от социальных сетей и ключи от сайта. Этим объясняется, что до вчерашнего дня последние новости о ЖХЛ датировались 31 июля.

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Женский хоккей не сравнится по популярности в России даже с ВХЛ и МХЛ. Однако в том, что у ЖХЛ есть свой зритель, можно убедиться, приехав на матчи в Уфу, Санкт-Петербург, Нижний Новгород или Красноярск. Посещаемость игр не впечатляет, но команды интересны местной аудитории. В последние годы пресс-служба КХЛ запустила множество проектов, направленных на популяризацию женского хоккея в России. Матчи показывались по «КХЛ ТВ», о жизни девушек рассказывали в больших интервью и разных шоу, а игры с точки зрения медиаосвещения проводились по стандартам мужских элитных лиг.

Логотип Женской хоккейной лиги

Теперь нагрузка по продвижению женского хоккея ляжет на ФХР. Хочется верить, что после затянутой процедуры передачи аккаунтов федерация с головой погрузится в освещение ЖХЛ. Сезон стартует уже 14 сентября, и перед началом турнира обязателен прогрев аудитории. ФХР сохранит трансляции матчей по ТВ, показом матчей займется компания «Старт», которая показывает игры волейбольных лиг, в том числе пляжного и снежного турниров.

Женский хоккей сильнее всего пострадал после бана России на международной арене. Когда наши девушки остались без матчей с другими странами, внутренний чемпионат оказался единственной площадкой для развития игроков и популяризации направления, которое включено в олимпийскую программу. На ФХР лежит большая ответственность за продвижение женского хоккея в массы. Свой зритель у ЖХЛ точно есть, а сборная России входит в пятерку сильнейших стран мира. Остается только не растерять эти позиции, пока ИИХФ не вернула наших девушек на мировые турниры.

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