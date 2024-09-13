Страсти вокруг женского хоккея. Из-за смены власти едва не пострадал внутренний чемпионат

Права на проведение Женской хоккейной лиги переданы от Континентальной хоккейной лиги Федерации хоккея России.

После разделения власти между КХЛ и ФХР федерация сохранила контроль над ВХЛ и вернула права на проведение чемпионата ЖХЛ. Женский хоккей — олимпийская дисциплина. Теперь его развитием и популяризацией занимается профильная федерация. ЖХЛ существует с 2015 года, когда права на проведение чемпионата России среди женских команд перешли от ФХР к КХЛ.

Дележка власти отразилась на лигах по-разному. На первых этапах ЖХЛ больше всего пострадала от передачи прав на соревнование. Проведение большого турнира не обходится без регламентации. У ФХР ушло больше месяца, чтобы адаптировать под себя юридические документы ЖХЛ. Формат и календарь соревнования согласовали заранее, но регламент, включающий спортивную, медицинскую и маркетинговые части, клубам направили только 11 сентября — за три дня до первого матча сезона. Хотя президент ФХР Владислав Третьяк завизировал документ еще 1 августа.

Смена власти невозможна без кратковременных негативных последствий. Передача прав чемпионата от КХЛ к ФХР сказалась на информационной поддержке ЖХЛ. Аккаунты лиги в социальных сетях, а также официальный сайт заглохли почти на 1,5 месяца. Только вчера на интернет-портале появилась заметка о том, что сезон-2024/25 пройдет под знаком 30-летия женского хоккея в России. Информационная яма образовалась из-за несогласованности при передаче полномочий. ФХР долгое время не получала пароли от социальных сетей и ключи от сайта. Этим объясняется, что до вчерашнего дня последние новости о ЖХЛ датировались 31 июля.

Женский хоккей не сравнится по популярности в России даже с ВХЛ и МХЛ. Однако в том, что у ЖХЛ есть свой зритель, можно убедиться, приехав на матчи в Уфу, Санкт-Петербург, Нижний Новгород или Красноярск. Посещаемость игр не впечатляет, но команды интересны местной аудитории. В последние годы пресс-служба КХЛ запустила множество проектов, направленных на популяризацию женского хоккея в России. Матчи показывались по «КХЛ ТВ», о жизни девушек рассказывали в больших интервью и разных шоу, а игры с точки зрения медиаосвещения проводились по стандартам мужских элитных лиг.

Теперь нагрузка по продвижению женского хоккея ляжет на ФХР. Хочется верить, что после затянутой процедуры передачи аккаунтов федерация с головой погрузится в освещение ЖХЛ. Сезон стартует уже 14 сентября, и перед началом турнира обязателен прогрев аудитории. ФХР сохранит трансляции матчей по ТВ, показом матчей займется компания «Старт», которая показывает игры волейбольных лиг, в том числе пляжного и снежного турниров.

Женский хоккей сильнее всего пострадал после бана России на международной арене. Когда наши девушки остались без матчей с другими странами, внутренний чемпионат оказался единственной площадкой для развития игроков и популяризации направления, которое включено в олимпийскую программу. На ФХР лежит большая ответственность за продвижение женского хоккея в массы. Свой зритель у ЖХЛ точно есть, а сборная России входит в пятерку сильнейших стран мира. Остается только не растерять эти позиции, пока ИИХФ не вернула наших девушек на мировые турниры.