Нашу сборную разнесла даже Финляндия. Российские хоккеистки провалили групповой этап ЧМ

В четвертьфинале Россию, скорее всего, ждет Швейцария.

Чемпионат мира. Женщины. Группа A

Россия — Финляндия — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Сборная России крупным поражением завершила групповой этап женского чемпионата мира. Внимания к этому турниру в нашей стране незаслуженно мало. Женский хоккей — не тот вид спорта, в котором над представительницами слабого пола принято смеяться, и в комментариях к трансляциям все реже можно встретить персонажей, отправляющих спортсменок «варить борщи». Женский хоккей — потрясающий вид спорта, по накалу борьбы порой мало отличающийся, а эмоционально иногда и превосходящий мужской.

Соперником нашей команды была сборная Финляндии, на данный момент ближе всех подобравшаяся к двум грандам мирового женского хоккея — Канаде и США. На прошлом чемпионате в 2019 году сборная страны Суоми показала выдающийся результат, обыграв в полуфинале сборную Канады и завоевав первые в своей истории серебряные медали. В целом же, за все 19 участий Финляндия всегда доходила минимум до полуфинала.

Если два предыдущих матча нашей сборной против Канады и США можно сравнить с легендарной басней «Слон и Моська», то сегодняшней встрече подходит аналогия с известным мультфильмом про бегемота, который боялся прививок, потому что только крупно уступая в счете, команда России поняла, что против финнок можно играть.

С самого начала первого периода наша команда выбрала тактику игры на контратаках и трижды в первые минуты совершала опасные выходы на ворота Финляндии, но реализация подвела. Затем наступила семиминутка, по итогом которой все вопросы о победителе были сняты. Сначала Сюзанна Тапани с передачи Мишель Карвинен открыла счет в матче, поразив ворота голкипера нижегородского клуба «СКИФ» Валерии Меркушевой.

? @leijonat is on the board!

Michelle Karvinen sets up Susanna Tapani for a perfect shot right to the back of the @russiahockey net. #WomensWorlds #ROCFIN pic.twitter.com/vC56GWMITm — IIHF (@IIHFHockey) August 25, 2021

Через четыре минуты сборная Финляндии усилиями Петры Ниеминен увеличила преимущество в счете, а еще через три минуты Яннина Ньюлунд сделала счет разгромным, чем вынудила главного тренера сборной России пойти на замену вратаря уже через 15 минут после начала встречи. Место Валерии Меркушевой заняла двоюродная сестра прославленного хоккеиста, президента КХЛ Алексея Морозова — Надежда Морозова, представляющая клуб ЖХЛ «Динамо-Нева».

При счете 0:3 сборная России наконец-то поняла, что чемпионат мира — не тот турнир, где скованность и страх должны быть главными качествами и стала показывать тот хоккей, которым можно наслаждаться и который может принести успех. Концовку первого отрезка и почти весь второй наша команда провела в атаках, но шайба никак не залетала в ворота финнок, попадая то в каркас ворот, то в считанных сантиметрах минуя створ.

В самом начале третьего периода еще одна шайба после броска оформившей дубль Петры Ниеминен влетела в ворота России.

Матч с Финляндией был важен не столько с турнирной точки зрения, сколько с игровой. Сборная России показала, что может на равных играть с более сильной командой. Тем не менее групповой этап провален — три матча против Канады, США и Финляндии проиграны с общим счетом 1:15.

С большой долей вероятности нашим соперником по четвертьфиналу будет уже знакомая нам сборная Швейцарии, которой еще предстоит матч с Финляндией. Схема женского чемпионата мира такова, что все пять команд из сильной группы А попадают в плей-офф, где команды, занявшие первые три места, играют с представителями группы В, а команды, занявшие четвертое и пятое между собой определяют, кто пройдет в полуфинал.