Американскую хоккеистку довели до суицида. В интернете над ней издевались одноклубницы

Кибернасилие становится большой проблемой.

В штате Флорида подростковые интриги закончились трагедией. 16-летняя хоккеистка школьной команды совершила самоубийство из-за издевательств со стороны коллег. Инцидент получил широкую огласку, и даже Федерация хоккея США созвала независимый совет для проведения собственного расследования. Маккенна Браун была вратарем, а довели ее одноклубницы, которые предположительно ответственны за организацию онлайн-травли.

Трагедия произошла 7 августа, и родители жертвы изо всех сил пытаются добиться правосудия. По словам матери хоккеистки, Маккенна начала общаться с бывшим парнем подруги из команды, что стало причиной конфликта между девушками. «Каждый день ее засыпали сообщениями с оскорблениями. Ее подруга начала настраивать против нашей дочери всю команду и пообещала, что у нее не останется друзей», — говорит Шерил Браун.

Богатая история переписок может послужить мощной доказательной базой в суде. На данный момент трое товарищей по команде Маккенны были отстранены от матчей школьной лиги до завершения расследования. Многие родители оказались шокированы произошедшим и пытаются помочь семье, потерявшей свою дочь. Некоторые из них письменно обратились во всевозможные хоккейные организации штата, чтобы те посодействовали в наказании виновных.

Маккенна Браун. Фото Соцсети

«Маккенна всегда заботилась об окружающих и была невероятно добрым человеком. Мы постараемся сделать все необходимое, чтобы справедливость восторжествовала. Мы не можем позволить себе, чтобы подобные ситуации происходили в будущем. Это кибернасилие и с ним нужно жестко бороться», — говорит мать одной из хоккеисток команды. Интересно, что одна из обвиняемых присутствовала на похоронах девушки, и это вызвало неоднозначные эмоции у родителей Маккенны.