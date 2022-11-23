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Игорь Знарок уволен с поста главного тренера женского клуба «Белые Медведицы»

Руслан Минаев
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Женский хоккейный клуб «Белые Медведицы» объявил об уходе Игоря Знарка с поста главного тренера клуба.

55-летний специалист руководил клубом с начала сезона-2021/22 и выводил челябинок в плей-офф. Также у тренера есть опыт работы в штабе юниорской сборной России.

Игорь Знарок является младшим братом главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка.

В Женской хоккейной лиге (ЖХЛ) «Медведицы» идут на 7-м месте с 6 победами в 16 матчах.

Источник: https://hctraktor.org/belye-medvedicy/media/news/46605-zhkhl-igor-znarok-pokidaet-komandu-belye-medveditsy/
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