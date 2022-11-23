Игорь Знарок уволен с поста главного тренера женского клуба «Белые Медведицы»

Женский хоккейный клуб «Белые Медведицы» объявил об уходе Игоря Знарка с поста главного тренера клуба.

55-летний специалист руководил клубом с начала сезона-2021/22 и выводил челябинок в плей-офф. Также у тренера есть опыт работы в штабе юниорской сборной России.

Игорь Знарок является младшим братом главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка.

В Женской хоккейной лиге (ЖХЛ) «Медведицы» идут на 7-м месте с 6 победами в 16 матчах.