Женский ЧМ-2021 пройдет в Уфе

Чемпионат мира среди женских команд в 2012 году примет Уфа. Матчи пройдут на Уфа-Арена и Дворце Спорта на улице Зорге. Об этом журналистам сообщил президент ФХР, член совета ИИХФ Владислав Третьяк.

— Решение уже принято, — заявил Третьяк. — В 2021 году женский чемпионат мира на 100 процентов пройдет в Уфе на Уфа-Арене и во Дворце спорта. Наша сборная и ФХР сделает все, чтобы мы гостеприимно приняли всех участников.

Напомним, что сборная России трижды выигрывала бронзовые медали женского ЧМ (2001, 2013, 2016). (Евгений Белоусов)