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Женский чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдет в датских Хернинге и Фредериксхавне

19:12
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Стали известны города, в которых пройдет женский чемпионат мира по хоккею 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

На прошедшем 7 декабря заседании совета ИИХФ в Цюрихе было принято решение, что чемпионат мира пройдет в датских городах Хернинг и Фредериксхавн.

Турнир должен пройти с 26 августа по 4 сентября.

Дополнительная информация:

https://www.iihf.com/en/news/31074/iihf_council_meets_in_zurich_(1)

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Екатерина Савостина все материалы автора
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