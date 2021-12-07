Женский чемпионат мира по хоккею 2022 года пройдет в датских Хернинге и Фредериксхавне
19:12
Стали известны города, в которых пройдет женский чемпионат мира по хоккею 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).
На прошедшем 7 декабря заседании совета ИИХФ в Цюрихе было принято решение, что чемпионат мира пройдет в датских городах Хернинг и Фредериксхавн.
Турнир должен пройти с 26 августа по 4 сентября.
Дополнительная информация:
https://www.iihf.com/en/news/31074/iihf_council_meets_in_zurich_(1)
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